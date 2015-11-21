إلهام أبو الفتح لـ«ONA»: لم نخرق الصمت الانتخابي.. وأرجو من لجنة الانتخابات مراجعة الحلقة المقصودة

كتبت – إنجي لطفي

علقت إلهام أبو الفتح رئيسة شبكة قنوات “صدى البلد”، علي قرار اللجنة، في تصريح خاص لوكالة «ona» قائلة: “لم نخرق الصمت الانتخابي والملحوظة المقصودة كانت بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، عندما استضاف برنامج “علي مسئوليتي” الكاتب الصحفي مصطفي بكري لفوزه في الانتخابات، فلا يعتبر ذلك خرق للصمت الانتخابي لأنه كان قد فاز بالفعل في يومها.

وأضافت أبو الفتح في إتصال هاتفي لـ”ONA”، أرجو من اللجنة العليا للانتخابات مراجعة مشاهدتها لتلك الحلقة لأننا لم نخرق الصمت الانتخابي يومها ولكننا في النهاية سنمتثل إلي قرار اللجنة.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت بيان أكدت فيه أن قناة صدي البلد خارج تغطية البرلمان نظراً لارتكابها مخالفات مهنية.