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مديرية الزراعة بالشرقية تقرر تسهيل إجراءات توريد محصول القطن

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مديرية الزراعة بالشرقية تقرر تسهيل إجراءات توريد محصول القطن مديرية الزراعة بالشرقية تقرر تسهيل إجراءات توريد محصول القطن
عقدت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، اجتماعا موسعا بحضور قيادات المديرية، والتى تم مناقشة الاستعدادات لتوريد محصول القطن.

وأكد "وكيل الوزارة" خلال الاجتماع أنه تم اعطاء تعليمات مشددة بتسهيل الإجراءات توريد المحصول والتسير على المزراعين، والدقة فى جمع بيانات المحصول، وتوفير الأسمدة فى الجمعيات لتصدى لتجارة السوق السواء، بالإضافة إلى مناقشة فتح منافذ لبيع الخضراوات بأسعار مناسبة.
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