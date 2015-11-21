بالصور..المنطقة الشمالية تهدم عقارا مخالفا من 13 طابقا بالنسف الحذر فى الإسكندرية

يواصل رجال المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة الإسكندرية ورجال الشرطة المدنية، أعمال " النسف الحذر " للمنشآت والعقارات المخالفة الموجودة على حرم مصارف الصرف الصحى والزراعى للمحافظة، والتى تسببت فى عدم قدرة تلك المصارف على استيعاب مياه الأمطار والقيام بدورها كما ينبغى.

وحصلت " اليوم السابع " على مجموعة من الصور تشير إلى تفجير عمارة مكونة من 13 طابق، وعلى مساحة 350 متر، تم بناؤها بالمخالفة فى حرم مصرف دائرى المطار بمنطقة رابعة الناصرية فى الإسكندرية، وقد تم استخدام تقنية النسف الحذر من خلال عناصر الفرع الهندسى للمنطقة الشمالية العسكرية.

وقد تابع عدد من القادة الميدانيين بالمنطقة الشمالية العسكرية أعمال تطهير المصارف، وتوسعتها، وما يتم إنجازه أولا بأول، فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بضرورة التخلص من المشكلات الناجمة عن السيول والأمطار، وفى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة حل تلك المشكلة فى أقرب وقت ممكن.



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