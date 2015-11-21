طرق علاج تأخر الحمل.. أهمها الحقن المجهرى والتلقيح الصناعى

تأخر الحمل من المشاكل التى تواجه البعض، وزادت نسبة انتشارها فى السنوات الأخير نتيجة للعديد من العوامل.

تعد تكيسات المبيض من أكبر المشاكل التى تواجه المرأة وتعيق فرص الحمل لديها.

علاقة تأخر الحمل بتكيسات المبيض

علاج تأخر الحمل

>يعتبر تأخر الحمل وضعف التبويض، من الآثار السلبية لتكيسات المبيض، والتى تؤثر بصورة كبيرة على حجم البويضة وقدرتها على التلقيح بالحيوان المنوى، وهو ما يؤثر بصورة سلبية وكبيرة على فرص الحمل لدى النساء.>عن أفضل الطرق المتبعة لعلاج تأخر الحمل، وخاصة فى الحالات التى واجهت فشلا بالطرق العلاجية الدوائية، يقول الدكتور عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولادة، أن عمليات كالحقن المجهرى، والتلقيح الصناعى، يمكن أن تساعد بصورة فعالة فى العديد من حالات تأخر الحمل لدى النساء.

لكن يجب أولا الالتزام ببعض الخطوات الهامة، والتى تساهم فى زيادة فرص نجاح تلك العمليات، لإتمام عملية الحمل، وأهمها فقدان الوزن الزائد، وإجراء تحليل لقياس نسبة السكر بالدم، وتنظيمها فى حالة وجود أى اضطراب بها.