أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طرق علاج تأخر الحمل.. أهمها الحقن المجهرى والتلقيح الصناعى

Google+ Print
طرق علاج تأخر الحمل.. أهمها الحقن المجهرى والتلقيح الصناعى طرق علاج تأخر الحمل.. أهمها الحقن المجهرى والتلقيح الصناعى
تأخر الحمل من المشاكل التى تواجه البعض، وزادت نسبة انتشارها فى السنوات الأخير نتيجة للعديد من العوامل.

تعد تكيسات المبيض من أكبر المشاكل التى تواجه المرأة وتعيق فرص الحمل لديها.

علاقة تأخر الحمل بتكيسات المبيض


>يعتبر تأخر الحمل وضعف التبويض، من الآثار السلبية لتكيسات المبيض، والتى تؤثر بصورة كبيرة على حجم البويضة وقدرتها على التلقيح بالحيوان المنوى، وهو ما يؤثر بصورة سلبية وكبيرة على فرص الحمل لدى النساء.

علاج تأخر الحمل


>عن أفضل الطرق المتبعة لعلاج تأخر الحمل، وخاصة فى الحالات التى واجهت فشلا بالطرق العلاجية الدوائية، يقول الدكتور عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولادة، أن عمليات كالحقن المجهرى، والتلقيح الصناعى، يمكن أن تساعد بصورة فعالة فى العديد من حالات تأخر الحمل لدى النساء.

لكن يجب أولا الالتزام ببعض الخطوات الهامة، والتى تساهم فى زيادة فرص نجاح تلك العمليات، لإتمام عملية الحمل، وأهمها فقدان الوزن الزائد، وإجراء تحليل لقياس نسبة السكر بالدم، وتنظيمها فى حالة وجود أى اضطراب بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365