بالصور.. زيادة ملحوظة للمصريين بالبحرين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات

شهدت السفارة المصرية بمملكة البحرين، فى التاسعة من صباح اليوم الأول من العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، استقبال المواطنين المصريين المقيمين بمملكة البحرين والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية.

وتوافد بشكل ملحوظ عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع، وذلك بمقر السفارة المصرية، مقارنة بالأعداد فى المرحلة الأولى.

وأكد مصدر دبلوماسى بسفارة مصر بالبحرين أن المرحلة الثانية شهدت إقبالا كبيرا وملحوظا ومختلفا تماماً عن المرحلة الأولى، وذلك من خلال الجهود التى تم تكثيفها من جهود إعلامية وصحفية من خلال إصدار بيانات صحفية تهدف إلى حث المواطنين المقيمين للمشاركة فى العملية الانتخابية.

وأوضح أن ما شهدته السفارة فى صباح اليوم من تزايد ملحوظ فى توافد أعداد المقيمين بمملكة البحرين والمقيمين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، يعتبر مؤشرا إيجابيا وفعالا لاستكمال خارطة الطريق، وأن السفارة قامت بتوفير كل التسهيلات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية والتصويت فى شفافية ويسر للناخبين، لافتا إلى أنه من المتوقع تزايد أعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم حتى نهاية اليوم.

ويذكر أن عملية التصويت بالسفارة المصرية بمملكة البحرين عن دوائر محافظات المرحلة الثانية والأخيرة ستجرى بمقر السفارة بالمنامة على مدى يومين، وتضم تلك المرحلة الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابيـة فى 13 محافظـة هـى (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وفى حالة الإعادة تجرى عملية التصويت بالنسبة لدوائر تلك المحافظات يومى 30 من نوفمبر الجارى، والأول من نوفمبر المقبل.



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