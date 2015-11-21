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بالفيديو والصور.. قوات تأمين الانتخابات لقائد المنطقة المركزية: جاهزون للتأمين

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بالفيديو والصور.. قوات تأمين الانتخابات لقائد المنطقة المركزية: جاهزون للتأمين بالفيديو والصور.. قوات تأمين الانتخابات لقائد المنطقة المركزية: جاهزون للتأمين
أوصى قائد المنطقة المركزية اللواء أركان حرب أيمن عامر عناصر التأمين الموجودة باليقظة والحذر والتصدى لأية محاولات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية ، وتذليل كافة الصعاب والعقبات أمام المواطنين ، مع الالتزام الكامل بضبط النفس، والتنسيق مع رجال الشرطة المدنية، لضمان إخراج المرحلة الثانية من الانتخابات فى أفضل صورة ، على غرار المرحلة الأولى.
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>وقال قائد المنطقة للجنود أثناء تواجدهم بمقار اللجان الانتخابية اليوم:”جاهزين يارجالة؟”.. الأمر الذى جعلهم يردون عليه بكل حزم “جاهزين يافندم “.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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