بالفيديو والصور.. قوات تأمين الانتخابات لقائد المنطقة المركزية: جاهزون للتأمين

أوصى قائد المنطقة المركزية اللواء أركان حرب أيمن عامر عناصر التأمين الموجودة باليقظة والحذر والتصدى لأية محاولات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية ، وتذليل كافة الصعاب والعقبات أمام المواطنين ، مع الالتزام الكامل بضبط النفس، والتنسيق مع رجال الشرطة المدنية، لضمان إخراج المرحلة الثانية من الانتخابات فى أفضل صورة ، على غرار المرحلة الأولى.>وقال قائد المنطقة للجنود أثناء تواجدهم بمقار اللجان الانتخابية اليوم:”جاهزين يارجالة؟”.. الأمر الذى جعلهم يردون عليه بكل حزم “جاهزين يافندم “.



>