التحالف بقيادة أمريكا يشن 42 غارة على داعش فى سوريا والعراق

>أعلن الجيش الأمريكى أن الولايات المتحدة وحلفاءها شنت 20 غارة على أهداف لتنظيم داعش فى العراق و22 فى سوريا يوم أمس الجمعة.

وأوضح الجيش فى بيان أن ستة من الغارات فى العراق أصابت ثلاث وحدات تكتيكية ومنشأة للقيادة والتحكم ومواقع قتالية على مقربة من الرمادي.

وأضاف الجيش اليوم السبت، أن الغارات فى سوريا شملت 13 على مقربة من مدينة مارع وأصابت وحدات تكتيكية ومقار وثلاثة مبان تابعة للتنظيم المتشدد.

وذكر البيان أن إحدى الغارات التى وقعت على مقربة من مدينة البوكمال فى سوريا أصابت نقطة لتجميع النفط تابعة للتنظيم.

>