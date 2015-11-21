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بالفيديو - يونايتد يسترجع ذكريات ' فيرجي تايم ' ويقتل واتفورد

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بالفيديو - يونايتد يسترجع ذكريات ' فيرجي تايم ' ويقتل واتفورد بالفيديو - يونايتد يسترجع ذكريات ' فيرجي تايم ' ويقتل واتفورد

عاد مانشستر يونايتد لعادته القديمة واستطاع أن يهزم مضيفه واتفورد في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح يونايتد في تحقيق الفوز في الدقيقة 91 من عمر المباراة بعد أن تعادل واتفورد قبلها فقط بأربع دقائق.

كما استطاع فان جال أن يخرج بانتصار صعب في ظل الغيابات التي ضربت الفريق إذ لعب بدون مهاجميه واين روني ومارسيال المصابين كما خرج أندير هيريرا مصابا في الشوط الأول.

وتقدم ممفيس ديباي للشياطين الحمر في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول بعد أن سجل الهدف الأول بكرة رائعة حول بها عرضية هيريرا داخل الشباك.

وكاد إيجالو مهاجم واتفورد أن يعدل النتيجة بعد هجمة مرتدة لكن تسديدته أمام دي خيا ذهبت بعيدا.

وفي الشوط الثاني سيطر واتفورد على مجريات المباراة محاولين تسجيل التعادل لكن دي خيا تألق وأبعد أكثر من كرة خطيرة ببراعة.

لكن قبل النهاية بثلاث دقائق حصل واتفورد على ضربة جزاء بعد خطأ على روخو حولها تروي ديني بنجاح داخل الشباك.

ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهيه السفن مع أصحاب الأرض إذ سجل ديني هدفا في مرماه بعدها بأربع دقائق فقط.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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