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#في_الكلاسيكو – ميسي لن يكون أساسيا

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#في_الكلاسيكو – ميسي لن يكون أساسيا #في_الكلاسيكو – ميسي لن يكون أساسيا

(إفي): كشفت إذاعة (RAC1) الكتالونية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يشارك أساسيا مع فريقه برشلونة في مواجهة ريال مدريد الليلة على ملعب سانتياجو برنابيو في "كلاسيكو الأرض" بالجولة الثانية عشرة من الليجا.

وأفادت الإذاعة بأن مدرب البرسا، حامل اللقب ومتصدر الليجا، لويس إنريكي، سيدفع بـ"البرغوث" خلال شوط اللقاء الثاني.

وكان ميسي قد تسلم أمس الإذن الطبي من جهاز برشلونة الطبي بعد إصابة بتمزق في الرباط الداخلي لركبته اليسرى تعرض لها في أواخر سبتمبر الماضي.

وتكاثرت التكهنات خلال الفترة الماضية حول قدرة ميسي من عدمها على المشاركة في الكلاسيكو، حيث كانت تؤكد على عدم تعافيه كليا بعد من الإصابة وبالتالي صعوبة المشاركة ولو بديلا.

لكن أنهت عودة اللاعب الأرجنتيني للمران بشكل طبيعي طوال الأسبوع الماضي على تلك التكهنات، لتزداد فرصه في المشاركة في المباراة ولو من دكة البدلاء.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 27 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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