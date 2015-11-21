تشكيل #في_الكلاسيكو – ميسي على مقاعد البدلاء.. وراكيتيش ينقذ إنريكي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه الذي سوف يخوض به مباراة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد يوم السبت.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في إطار الجولة 12 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويجلس ليونيل ميسي على دكة بدلاء الفريق الكتالوني، فيما يشارك إيفان راكيتيش بشكل أساسي بعدما كان مهددا بالغياب بسبب الإصابة.

وفيما يلي تشكيل البلوجرانا كاملا:

في حراسة المرمى: كلاوديو برافو

في الدفاع: دانيل ألفيش- جيرارد بيكيه- خافيير ماسكيرانو- جوردي ألبا

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس- إيفان راكيتيتش- سيرجي روبرتو- أندريس إنيستا

في الهجوم: لويس سواريز- نيمار

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