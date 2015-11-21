4 خرافات عن أسباب الإصابة بسرطان الثدى.. ما تصدقيهاش

سرطان الثدى من الأمراض المنتشرة بين النساء، وعلى الرغم من تعدد أسباب الإصابة بهذا المرض، لكن يوجد حول هذا المرض العديد من الخرافات.

وحسبما ذكر موقع keepabreast الأمريكى، أن هناك بعض الخرافات حول الإصابة بسرطان الثدى، منها:

>سرطان الثدى والتاريخ العائلى

>1- لا يمكنك الإصابة بسرطان الثدى إذا لم يكن لديك تاريخ عائلى للإصابة بالمرض، والحقيقة أن هذا غير صحيح لأن ما يقرب من 70% من النساء المصابات بسرطان الثدى ليس لديهن تاريخ عائلى للإصابة بالمرض، وهذا دليل على أنه من الممكن الإصابة بالمرض دون أى تاريخ عائلى .

سرطان الثدى وحجم الثدى

>2-من الخرافات أن النساء اللاتى لديهن ثدى كبير أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدN، وهذا غير حقيقى، حيث إن حجم الثدى لا يساهم فى الإصابة بالمرض.

سرطان الثدى والنظام الغذائى

>3- أسطورة أن النظام الغذائى ونمط الحياة لا تؤثر فى الإصابة بسرطان الثدى، حيث ثبت أن سوء التغذية تزيد من خطر الإصابة بنسبة 23٪، والتدخين بنسبة 20٪ وعدم ممارسة الرياضة بنسبة 20٪، للمساعدة فى تقليل خطر الإصابة بالمرض من الضرورى تناول نظام غذائى صحى، وإجراء الكثير من التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين.

سرطان الثدى وحمالة الصدر

>4- ومن الأساطير الأخرى أن ارتداء حمالة صدر تؤدى إلى الإصابة بسرطان الثدى، ولكن الحقيقة أن اختيار حمالة الصدر غير المناسبة وتركيبها بشكل خاطئ من الممكن أن تعيق وصول السائل الليمفاوى للثديين، ومن الممكن أن يتسبب فى الإصابة بالمرض .