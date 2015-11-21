أخبار عاجلة

بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. القليوبية تنتهى من كافة الاستعدادات لاستقبال ناخبى المرحلة الثانية

Google+ Print
بالصور.. القليوبية تنتهى من كافة الاستعدادات لاستقبال ناخبى المرحلة الثانية بالصور.. القليوبية تنتهى من كافة الاستعدادات لاستقبال ناخبى المرحلة الثانية
انتهت محافظة القليوبية من كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين غدا للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، وتم الانتهاء من تجهيز اللجان الانتخابية الفرعية على مستوى المحافظة والتى يبلغ عددها 1248 لجنة فرعية.

وأكد مصدر قضائي لـ"اليوم السابع" أنه يوجد فى كل مركز انتخابى لجنة عامة، وأن اللجان الفرعية على مستوى القليوبية هى 63 لجنة فى قسم أول وثان بنها و130 لجنة فرعية بمركز بنها، و51 لجنة فرعية بمركز كفر شكر، و176 لجنة فرعية بمركز طوخ وقسم قها، و139 لجنة فرعية بقسم أول شبرا الخيمة، و146 لجنة فرعية بقسم ثان شبرا الخيمة، و112 لجنة فرعية و159 لجنة فرعية فى مركز الخانكة وقسم الخانكة وقسم الخصوص وقسم العبور و141 لجنة فرعية بمركز شبين القناطر بإجمالى 1248 لجنة فرعية على مستوى دوائر القليوبية.

ومن جانبه أكد المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية ورئيس اللجان العامة بشبرا الخيمة، أن عدد القضاة المشرفين على انتخابات البرلمان في المرحلة الثانية بالقليوبية يبلغ 1486 موزعين على 1248 لجنة فرعية و10 لجان عامة.

وقال قاسم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم الانتهاء من تسكين القضاة المغتربين فى فنادق قريبة من اللجان التى سيشرفون عليها، مؤكدًا أن القضاة لأول مرة سيستلمون المظاريف الخاصة بالانتخابات من لجان شبرا الخيمة وبنها.

وقرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها، وتم إرسال الكشوف الخاصة بمشرفى اللجان الانتخابية من الموظفين المدنيين للإشراف على الانتخابات بلجان المحافظة لمساعدة القضاة داخل اللجان الانتخابية.

وأكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، أنه تم الانتهاء من وضع كافة عمليات التأمين اللازمة بمدارس القليوبية بمشاركة من القوات المسلحة قوات الأمن داخل المقارات الانتخابية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365