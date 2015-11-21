بالصور.. القليوبية تنتهى من كافة الاستعدادات لاستقبال ناخبى المرحلة الثانية

انتهت محافظة القليوبية من كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين غدا للإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، وتم الانتهاء من تجهيز اللجان الانتخابية الفرعية على مستوى المحافظة والتى يبلغ عددها 1248 لجنة فرعية.

وأكد مصدر قضائي لـ"اليوم السابع" أنه يوجد فى كل مركز انتخابى لجنة عامة، وأن اللجان الفرعية على مستوى القليوبية هى 63 لجنة فى قسم أول وثان بنها و130 لجنة فرعية بمركز بنها، و51 لجنة فرعية بمركز كفر شكر، و176 لجنة فرعية بمركز طوخ وقسم قها، و139 لجنة فرعية بقسم أول شبرا الخيمة، و146 لجنة فرعية بقسم ثان شبرا الخيمة، و112 لجنة فرعية و159 لجنة فرعية فى مركز الخانكة وقسم الخانكة وقسم الخصوص وقسم العبور و141 لجنة فرعية بمركز شبين القناطر بإجمالى 1248 لجنة فرعية على مستوى دوائر القليوبية.

ومن جانبه أكد المستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية ورئيس اللجان العامة بشبرا الخيمة، أن عدد القضاة المشرفين على انتخابات البرلمان في المرحلة الثانية بالقليوبية يبلغ 1486 موزعين على 1248 لجنة فرعية و10 لجان عامة.

وقال قاسم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه تم الانتهاء من تسكين القضاة المغتربين فى فنادق قريبة من اللجان التى سيشرفون عليها، مؤكدًا أن القضاة لأول مرة سيستلمون المظاريف الخاصة بالانتخابات من لجان شبرا الخيمة وبنها.

وقرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء السعيد عبد المعطى السكرتير العام للمحافظة للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها، وتم إرسال الكشوف الخاصة بمشرفى اللجان الانتخابية من الموظفين المدنيين للإشراف على الانتخابات بلجان المحافظة لمساعدة القضاة داخل اللجان الانتخابية.

وأكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، أنه تم الانتهاء من وضع كافة عمليات التأمين اللازمة بمدارس القليوبية بمشاركة من القوات المسلحة قوات الأمن داخل المقارات الانتخابية.



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