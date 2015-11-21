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محافظ المنوفية: تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين حول الانتخابات

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محافظ المنوفية: تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين حول الانتخابات محافظ المنوفية: تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين حول الانتخابات
قام محافظ المنوفية، الدكتور هشام عبد الباسط، بجولة تفقدية فى شوارع مدينة شبين الكوم، رافقه خلالها المستشار العسكرى بالمحافظة ورئيس حى غرب، تفقد خلالها الاستعدادات النهائية لتشغيل المعرض الدائم للسلع الغذائية بأرض المحلج بشبين الكوم.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من التجهيزات فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن المعرض سيكون تجربة رائدة، وسيتم تعميمها على كافة مراكز المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة للعمل على ضبط الأسواق والحد من ارتفاع المواد الغذائية .

وأصدر محافظ المنوفية تعليماته لرئيس حى غرب بتحويل الممشى الواقع على الكورنيش إلى مشروع سياحى مع ضمان الحفاظ على سلامة مجرى نهر النيل طبقا للاشتراطات البيئية، وأيضا مخاطبة الجهات المختصة لتطهير وتجميل مجرى النهر وتحويل الجزء المطل على الكورنيش من حديقة الطفل وقرية العلياء إلى جدارية وتجميل الغرف الواقعة أسفل كوبرى عمر أفندى إلى جدارية، وعمل نافورة فى وسط المجرى المائى، وكذلك التعامل بكل حزم مع الإشغالات التى تؤثر على المظهر الحضارى لكورنيش المدينة .

وأشار المحافظ إلى أنه لم يلتق أى من المرشحين الحاليين إلا بصفته مواطنا مصريا من أبناء المنوفية، أما فوز أحد المرشحين فى الانتخابات فهو بمثابة تفويض من أبناء دائرته للتحدث باسمهم ، معلنا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين، وغرف العمليات الفرعية فى الوحدات المحلية وبعض المديريات المعنية برئاسة المحافظ وعضوية السكرتير العام و مدير الأمن وقائد قوات التأمين ومديري عدد من مديريات الخدمات، بالإضافة إلى الانتهاء من توزيع سيارات الإسعاف بشكل يحقق سرعة الوصول لموقع البلاغ بأسرع وقت، مع التشديد على تكثيف تواجدها وبشكل مستمر فى المواقع المحددة لها.

وأكد المحافظ على أن محافظة المنوفية قد انهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات البرلمانية، آملين أن تظهر المنوفية فى أبهى حللها، وأن تكون المحافظة الرائدة كما هى دائما فى نسب التصويت والمشاركة الايجابية، مؤكدا أن القيادة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ، وأن ما قد أثير من قبل بعض المرشحين حول دعم المحافظة لبعض المرشحين هو كلام عار تماما من الصحة.

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مصر 365

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