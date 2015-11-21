وسائل إعلام كوبية: أمير قطر يلتقى "راوول كاسترو" غداً

>أوردت وسائل الإعلام الكوبية الرسمية، أن أمير قطر سيلتقى الرئيس راوول كاسترو فى مستهل زيارته غداً الأحد لهافانا.

وأفادت صحيفة "غرانما" اليوم السبت، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثانى سيجرى "محادثات رسمية" مع كاسترو بالإضافة إلى "نشاطات آخرى".

وأقامت كوبا وقطر علاقات دبلوماسية بينهما فى 1999 وهناك تواصل مستمر بينهما فى العديد من المجالات لا سيما الصحة والسياحة.. ويعمل مستشفى يديره أطباء كوبيون فى قطر منذ العام 2012.

وأبدت الدوحة اهتماما بتوسيع إطار التعاون فى مجال الرعاية الصحية مع كوبا وفى بحث سبل الاستثمار فى الجزيرة، بحسب وسائل الإعلام.