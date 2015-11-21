هدايا المواليد ... تفنني في اختيارها

يعتبر فن انتقاء الهدايا من أصعب الأمور التي قد تحير البعض خاصةً أن كانت هدايا للمواليد الجدد حينها يكون اختيار هدية المولود ذكرًا كان أم أنثى، إحدى أصعب المهام التي تواجهينها، حيث إنك تهادين بالدرجة الأولى الأم بهدية تمكنها من الاستفادة منها لمولودها.

"سيِّدتي نت" تقدم لك أجمل 7 أفكار لهدايا منوعة للمواليد الإناث والذكور لتبعد عنك الحيرة والتردد في انتقاء الهدية المناسبة.



هدايا المواليد الإناث

1- حلي الذهب

من أثمن الهدايا وأفضلها للمواليد الإناث قطع الحلي المختلفة من (حلق، أساور، سلسال، خلخال، بروش صغير)

وتتوفر جميعها في محلات لازوردي

العنوان :معرض العليا شارع العليا العام وشارع الأمير نايف

الهاتف : 00966112630089

السعر : من 800 ريال إلى 1000 ريال

الموقع الإلكتروني :www.lazurde.com



2- مجموعة من عطور الأطفال

نسقي سلةً مميزةً تحتوي على أفضل الروائح العطرية التي تناسب الأطفال لتكون هديةً استثنائيةً لطفلة مميزة تتألق بعبير الروائح المنعشة، وتتوفر في معارض ذا بودي شوب.

العنوان :العثيم مول – طريق الخريص

الهاتف : 00966112338339

ومحلات نكتار

العنوان : حي الورود

الهاتف :00966114193002

الأسعار للعطور المنوعة تتراوح ما بين ألــ ( 600 إلى 800 ريال)



3 –معقمة زجاجات الرضاعة

المعقمات الكهربائية "ستيرلناتشورز" يستغل خصائص البخار لسرعة التطهير والتعقيم بشكل طبيعي لكافة أغراض الأطفال، (زجاجات الرضاعة، الحلمات، اللهيات، وما إلى ذلك من لعب الأطفال والتي يمكن أن تكون ساخنةً معقمةً). عملية، صغيرة، وعلى درجة عالية من الفنية التي تتلاءم مع جميع زجاجات الرضاعة.

تتوفر في محلات شيكو بالرياض

العنوان : حي العليا

الهاتف :4624043 0096611

السعر : 171 ريالًا



4 - حقيبة مواليد بجيب سحري للتغيير

حقيبة المولود أهم الأغراض الأساسية التي تعشقها الأم والتي تتهافت على اقتنائها بأشكال وألوان متعددة، لذا يعد اختيارك لحقيبة مميزة بها جيب سحري يتحول إلى مفرش خاص للتغيير هدية جميلة وعملية في نفس الوقت

وتتوفر في محلات تويز آر أص.

العنوان : طريق الملك عبد الله

الهاتف : 00966112052777

السعر : (300) ريال



هدايا المواليد الذكور

1- عربة الدفع

من الرائع إهداء (Silver Cross Surf) أحدث عربة دفع للأطفال ذات المميزات المتعددة، فهي عربة رائعة تتحول بسهولة من وضعية مواجهة الوالدين إلى وضعية المواجهة الأمامية، ليتمتع الوالدان بالراحة والتواصل مع طفلهما أثناء التنقل، وتتوفر العربة في معارض مذر كير بالرياض

العنوان: غرناطة مول شارع الدائري الشرقي حي غرناطة

الهاتف :2534745 0096611

الموقع الإلكترونيwww.mothercare.com

السعر ( 2600) ريال



2- سلة "مستلزمات الطعام"

انتقي أغراضًا متميزةً للأطفال في كل ما يخص مستلزمات الطعام للطفل في شهوره الأولى من الأكواب والملاعق والقناني والمرايل وفوط الطعام.

تتوفر في محلات شيكو بالرياض

العنوان :حيالعليا

الهاتف : 4624043 0096611

السعر : للمجموعة يتراوح ما بين ألــ ( 400 و600) ريال



3- جهاز نداء الأطفال بالكاميرا

من أفضل الهدايا ولها فائدة كبرى جهاز نداء للطفل مصاحب بكاميرا لرؤية الطفل ومراقبته أثناء تواجده في غرفته.

تتوفر في العديد من المحلات أهمها:

• محلات شيكو

• محلات ماذر كير

السعر يتراوح ما بين ( 2000 ريال و2500 ريال)