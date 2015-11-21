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الرئيس بوتفليقة يؤكد تضامن الجزائر مع مالى

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الرئيس بوتفليقة يؤكد تضامن الجزائر مع مالى الرئيس بوتفليقة يؤكد تضامن الجزائر مع مالى

>أكد الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة تضامن الجزائر ودعمها لشعب مالى وحكومته ، إثر الاعتداء الذى تعرض له أحد فنادق باماكو جاء ذلك فى برقية بعث بها بوتفليقة الى نظيره المالى إبراهيم بوبكر كايتا اليوم "السبت " .

واكد بوتفليقة أن الجزائر تدين بشدة هذا الفعل المنكر الشنيع وتعرب عن تضامنها ودعمها الثابتين لشعب مالى وحكومته فى هذه المحنة الجديدة التى سيخرجان منها ـ ولا ريب ـ بقوة واتحاد مضاعفين فى وجه الهمجية والفرقة .

وقال بوتفليقة إن هذه الجريمة جاءت لتذكر مرة أخرى بشمولية آفة الإرهاب وضرورة تصد لها يكون جماعيا منسقا من قبل المجموعة الدولية ، مشددا على أن الجزائر التى تلتزم بتضامنها مع مالى الشقيق فى توخيه السلم والإستقرار ، لتعرب عن تمسكها باستكمال مسار السلم فى مالى على نحو دائم لا رجعة فيه ولا إقصاء .

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