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بايدن يدعو المجتمع الأمريكى إلى عدم إدارة ظهره للاجئين السوريين

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بايدن يدعو المجتمع الأمريكى إلى عدم إدارة ظهره للاجئين السوريين بايدن يدعو المجتمع الأمريكى إلى عدم إدارة ظهره للاجئين السوريين

>دعا نائب الرئيس الأمريكى جون بايدن - اليوم السبت - الأمريكيين إلى دم إدارة الظهر للاجئين السوريين وعدم "اللعب على يد" المتطرفين لتقسيم المجتمع الأمريكى .

ونقل راديو (سوا) الأمريكى عن بايدن قوله - فى كلمة مخاطبا بها الأمريكيين " دعونا نتذكر أن الأغلبية الساحقة للاجئين هم من النساء والأطفال والأيتام وضحايا التعذيب ، والناس الذين هم فى حاجة ماسة إلى مساعدة طبية" ، مضيفا أن إدارة الظهر للاجئين سيكون لعبا على يد الإرهابيين .

وأشار بايدن إلى إن قيادة تنظيم داعش - أعلنت فى وقت سابق - أنهم يريدون الدفع إلى تصادم بين الحضارات ، موضحا أنهم يريدون أن ندير ظهرنا للمسلمين الذين أصبحوا ضحايا للإرهاب، مؤكدا فى الوقت ذاته أن عصابة قاطعى الرؤوس والتى تتاجر بأيديولوجيا ملطخة لا تستطيع أن تنتصر .

وقد أثارت أحداث باريس التى خلفت 130 قتيلا وأكثر من 200 مصاب الأسبوع الماضى ، جدلا حول استقبال اللاجئين السوريين ، وفى علاقة بذلك قرر مجلس النواب الأمريكى إيقاف برنامج قبول اللاجئين القادمين من سوريا والعراق.

ودعا عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة إلى الامتناع عن استقبال اللاجئين.

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مصر 365