سلوى فى دعوى خلع: "زوجى ديوث وبيطالبنى بتجاوزات أخلاقية مع أصدقائه"

أقامت "سلوى.م.ك" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمدنية نصر ضد زوجها "فهمى.ق.ص"، وطالبت فيها بالتفريق بينهما، بعد أن قبل على نفسه تحرش أصدقائه بها، وقيامه بإجبارها على حضور سهرات بها تجاوزات أخلاقية، وعندما امتنعت عن تنفيذ رغباته قال لها "متبقيش معقدة الدنيا بتطور".

وتابعت "سلوى" بدعوى الخلع التى حملت رقم "2987" لسنة 2015 بعد زواج دام 5 شهور: قبل الزواج لم أعلم أن أخلاق زوجى بتلك الحالة الرديئة، وأنه يقبل بكل بساطة انتهاك خصوصياتنا من قبل أصدقائه، وليس لديه مشكلة فى حضورى معه حفلات خارجة عن الأخلاق يسمح فيها بالتعدى على شرفى أمامه دون رد فعل منه.

وتابعت الزوجة التى تبلغ من العمر 26 عاما: لعل القدر هو من أخرجنى من تلك الزيجة دون أن تمس أخلاقى وسمعتى بشىء، ولو كنت أكملت حياتى يوم آخر معه لكنت وقعت فى ورطة لن أستطيع الخروج منها.

واستكملت فى دعواها ضد زوجها صاحب شركة أمن خاصة، والذى يبلغ من العمر 33 عاما: كان يبرر كل تلك الطلبات والأفعال بقيامه بالقول لى "متبقيش معقدة الدنيا اتغيرت والحفلات دى بيحضرها الصفوة"، وعلى التعامل دون تكلف ومشاركتهم ومسايرتهم وعدم الاعتراض فى أن يتجرأ فرد منهم أن يتصل بى فى الـ3 فجرا ويطلب منى الحديث معه.

وأضافت الزوجة: زوجى ببساطة ديوث ولا يستحق أن أحمل اسمه أو أنجب منه، وأريد الفرار من تحت يده، والرحمة من تهديداته ورفضه لطلاقى.