مصطفى فتحي: فيريرا كان لنا كالأب

كتب جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك رسالة إلى جماهير النادي الأبيض يعلن فيه انتهاء ارتباطه بالقلعة البيضاء.

وجاءت الرسالة كما يلي:

تحياتي لكل جمهور الزمالك العظيم. إنه يوم حزين جدا بالنسبة لي لأنه اليوم الذي أعلن فيه انتهاء تعاقدي مع نادي الزمالك.

كما تعرفون ولشهور كثيرة ورئيس النادي يقاتل من أجل أن أرحل وحاول كثيراً التدخل في عملي الفني، وأخيراً توقف عن سداد مستحقاتي أنا و جهازي المعاون منذ ثلاثة أشهر.

ولم يسدد مكافآت الدوري أو الكأس.

أرسلت لمجلس الإدارة الأسبوع الماضي إنذارا بفسخ التعاقد إذا لم يسددوا المستحقات خلال أسبوع، ولم يهتم أحد بالنادي بالرد علي هذا الإنذار.

رفضت الكثير من العروض في الفترة الماضية لحبي للزمالك ولرغبتي فى تحقيق المزيد من الألقاب.

فزت بالدوري والكأس واليوم بعد 4 جولات من الدورى أترك النادي متقدما على الأهلي المنافس التقليدي فى جدول الترتيب.

أحب أن أشكر جمهور الزمالك أولا لأنه دعمني دائماً ويقاتل دوما من أجل الفريق وكان عاملا رئيسيا جعلنا نتخطى الكثير من الصعوبات.

ثانيا، أحب أن اشكر جميع من عملوا معي في النادي على المجهود الذي قدموه وعلى اللحظات الجميلة التي لن أنساها.

وفى النهاية حبي و تقديري للاعبين الذين اعتبرهم عائلتي واعتبر نفسى أباً لهم.

أقول لهم أنتم السبب الرئيسي فى كل ما تحقق من نجاحات. لقد ارتبطت كثيرا باللاعبين والجمهور وكانوا السبب الرئيسى لتجديدي العقد، و لكن من المستحيل أن تبقى بناد ورئيسه لا يريدك ويتحدث عنك دائماً بشكل سيء من وراء ظهرك.

سأفتقدكم.. يعيش الزمالك