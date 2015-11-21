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ميشال أبو نجم: هجوم مالي يضرب مصالح فرنسا.. وباريس ترى أنها تحارب الإرهاب وحدها

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ميشال أبو نجم: هجوم مالي يضرب مصالح فرنسا.. وباريس ترى أنها تحارب الإرهاب وحدها ميشال أبو نجم: هجوم مالي يضرب مصالح فرنسا.. وباريس ترى أنها تحارب الإرهاب وحدها

أبو نجم

قال الكاتب الصحفي ومدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بباريس، ميشال أبو نجم، إن الصحف الفرنسية مازالت تتناول الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس وتداعيات تلك الهجمات.

وأضاف أبو نجم خلال لقاءٍ له ببرنامج “الصفحة الأولى” المُذاع على لقناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن فرنسا تشعر أنها وحيدة في حربها على الإرهاب في بلدان الساحل الافريقي الشمالي، وأنها تنتظر الدعم الأوربي لها، سواء عن الصعيد الأمني أو على الصعيد المالي.

وأوضح أبونجم أن العلاقات بين فرنسا والمغرب عادت لمجاريها بعد توترات استمرت لسنوات، وذلك مع التنسيق الأمني بين الجانبين، إذ قامت السلطات المغربية للسلطات الفرنسية معلومات استخباراتية عن ضالعين في الهجمات الإرهابية.

وعن هجمات مالي، قال أبو نجم إن أحداث الإرهاب التي شهدتها مالي لها طابع خاص لدي فرنسا، إذ لا يمكن فهم تناول هذا الحدث دون فهم أهمية تلك المنطقة من شمال أفريقيا بالنسبة لفرنسا.

ولفت أبونجم إلى أن التدخل العسكري الفرنسي في مالي عام 2013 جاء بعد استغاثة من السلطات المالية لوقف تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة، مشيرا إلى أنّ باريس تعتبر أن ما حدث في مالي سابقا هو نجاحا كبير لها، لكن عندما يعود الإرهاب لضرب قلب مالي فإن هذا يؤكد أن مالي ستظل عبء على قلب باريس، ورأى أنه يضرب المصالح الفرنسية هناك.

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أونا

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