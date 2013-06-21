الرئيس الفلسطينى يدرس الاستقالة المفاجئة لرئيس وزرائه الجديد

أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يدرس الاستقالة المفاجئة التى قدمها اليوم، الخميس، رئيس وزرائه الجديد، رامى الحمدلله.

وقال نبيل أبو ردينة، فى بيان مقتضب بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الحمدلله "قدم استقالته إلى عباس والرئيس سينظر فى هذه الاستقالة".

وتحدثت مصادر فلسطينية عن إيفاد عباس وفد من مساعديه إلى منزل الحمدلله فى نابلس، من أجل البحث معه فى أسباب استقالته التى جاءت بعد أقل من ثلاثة أسابيع على توليه منصبه.

وكانت مصادر فلسطينية أكدت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تقديم الحمدلله استقالته الرسمية إلى ديوان الرئاسة، احتجاجا على خلافات على الصلاحيات وحدود عمله خصوصا مع نائبيه اللذين عينهما عباس.

ولم تعقد حكومة الحمدلله سوى اجتماعين، وكانت أدت اليمين الدستورية أمام عباس فى السادس من الشهر الجارى، خلفا لسلام فياض، الذى استقال فى منتصف إبريل الماضى.

من جهتها قالت حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة، إن استقالة الحمدلله "دليل على أن الخطوات الفردية وغير التوافقية تبقى ضعيفة وغير مجدية".