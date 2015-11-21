العليا للانتخابات: العقوبات الصادرة ضد بعض القنوات لا تمتد إلى تغطية الحدث الانتخابي

أوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، في بيان لها اليوم، أن العقوبات الصادرة ضد بعض القنوات الفضائية بشأن مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية مقصورة على منع الدعاية للمترشحين أو تغطية أخبارهم أو نشر إعلاناتهم ولا تمتد إلى تغطية الحدث الانتخابي ذاته.

كانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت، اليوم، قرارا بمنع 3 قنوات وهم “صدى البلد، سي بي سي، الفراعين” من التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات، وذلك بناء على التقارير الخاصة بلجنة المتابعة لما يذاع في وسائل الإعلام في الانتخابات، وذلك لارتكاب تلك القنوات مخالفات.