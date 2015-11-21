أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

العليا للانتخابات: العقوبات الصادرة ضد بعض القنوات لا تمتد إلى تغطية الحدث الانتخابي

Google+ Print
العليا للانتخابات: العقوبات الصادرة ضد بعض القنوات لا تمتد إلى تغطية الحدث الانتخابي العليا للانتخابات: العقوبات الصادرة ضد بعض القنوات لا تمتد إلى تغطية الحدث الانتخابي

المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات

أوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، في بيان لها اليوم، أن العقوبات الصادرة ضد بعض القنوات الفضائية بشأن مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية مقصورة على منع الدعاية للمترشحين أو تغطية أخبارهم أو نشر إعلاناتهم ولا تمتد إلى تغطية الحدث الانتخابي ذاته.

كانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت، اليوم، قرارا بمنع 3 قنوات وهم “صدى البلد، سي بي سي، الفراعين” من التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات، وذلك بناء على التقارير الخاصة بلجنة المتابعة لما يذاع في وسائل الإعلام في الانتخابات، وذلك لارتكاب تلك القنوات مخالفات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا