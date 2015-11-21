ضبط بندقية آلية ونصف كيلو حشيش بحوزة عاطل بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط عاطل وبحوزته بندقية آلية ونصف كيلو حشيش.

وكانت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو من ضبط المتهم، “أحمد م.” 31 سنة عاطل ومقيم عزبة حجاجي دائرة مركز كوم أمبو والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضيه رقم( 3314 ) إداري مركز كوم أمبو لسنة 2015 م “مخدرات ومقاومة سلطات”.

وجرى التحفظ على سلاح ناري عبارة عن بندقية آليه عيار وبخزينتها عدد 25 طلقة من ذات العيار و 50 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 500 جرام، و 3450 جنية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ( 5260 ) إداري مركز كوم أمبو لسنة 2015 وجاري عرض المتهم على النيابة.