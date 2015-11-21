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القبض على 19 هاربًا من أحكام قضائية و16 مسجل خطر فى حملة أمنية بالسويس

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القبض على 19 هاربًا من أحكام قضائية و16 مسجل خطر فى حملة أمنية بالسويس القبض على 19 هاربًا من أحكام قضائية و16 مسجل خطر فى حملة أمنية بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة أمس من ضبط 19 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر اللواء جمال موسى عبد البارى مدير أمن السويس تعليمات لإدارة البحث الجنائى برئاسة العميد محمد والى ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الحملات عن ضبط 8 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 16 عناصر مسجلة خطر و7 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

تم التحفظ على المتهمين وجارٍ تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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