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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر وقد تكون مثيرة للغبار أحيانا على بعض المناطق وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية وقد يتشكل بعض الضباب خاصة غربا.

الرياح .. شمالية غربية / 25 - 35/45  كم/ساعة بوجه عام تصبح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة خلال اللليل وصباح الغد تصل الى 40 كم/ساعة فوق البحر.  
> البحر .. مضطرب .. بارتفاع من قدمين إلى أربعة أقدام قرب الساحل ومن خمسة إلى سبعة وتسعة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و51 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة التاسعة و 53 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الرابعة وثلاث دقائق مساء . 


>                           درجات الحرارة           نسب الرطوبة
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.

 


> أبوظبي                    30      19              85       35 .
> دبي                        29     20               80       30 .
> الشارقة                   30     18                80       30.
> عجمان                    29    18                80       25.
> أم القيوين                29     19                80       25 .
> رأس الخيمة              30    16                70       25 .
> الفجيرة                   30    23                 75       45.
> العين                     30     17                80       25 .
> ليوا                       30     15               85        30 .
> الرويس                  29     19               85        25 .
> السلع                    29     18                85       25.
> دلما                      27     20                80       45 .
> طنب الصغرى          26     20                85       40 .
> طنب الكبرى            26     20               85       40 .
> أبوموسى               26      20               80      35.
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