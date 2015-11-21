زوجة خائنة ومدرس فاشل والشيطان . كوكتيل من الحب الحرام

تم القبض على زوجة خائنة ومدرس اولادها معدوم الضمير بواسطة رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة وذلك بعد اثبات الأدلة بتورطهم فى قتل زوج المتهمة التى دبرت وخططت لمقتل زوجها ليخلو لها الجو مع عشيقها الذى كان يتردد على منزلها كل يوم لانه مدرس لابناءها ونشأت بينهم علاقة غير مشروعة لمدة عام حتى اصبحوا مدمنين لفعل الحرام واصبحت المتهمة لا تطيق زوجها فدبرت هى وعشيقها للتخلص منه وهذا ما حدث بالفعل وقاموا بقتلة والقاؤة فى مكان مهجور ولكن عدالة السماء تهبط على الارض لتأتى بالحق فشاهد احد الاشخاص المتهم وهو ينتظر زوج المتهمة امام منزلة حينما يعود من عمله ليقوم بضربة على رأسة ووضعة فى سيارة تاكسى بمساعدة اثنين اصدقاؤه . وادلى بشهادتة بعد ان تم العثور على الجثة وابلاغ المباحث للبحث فى هذا الأمر ليطلب بعدها رئيس المباحث البحث فى محاضر الشرطة عن تغيب شخص لمدة يومين عن المنزل ليجد محضرا محررا من المتهمة تثبت فيه ان زوجها متغيب عن المنزل منذ يومين وتم اخذ اقوالها وانصرفت وقام بارسال فريق من المباحث للبحث فى القضية ليصلوا الى الرجل الذى شاهد الواقعة فقال ان هناك اشخاص قاموا بضربه وخطفة فى سيارة تاكسى وهو اخبر زوجة المتهم بذلك ولكنها لم تأخذ بكلامة لانها تعلم بما حدث لانها هى مدبرة هذا الامر فهو الشاهد الوحيد على الواقعة وقام الرجل باعطاء بعض المواصفات التى شاهدها ليرسل رئيس المباحث لرسام جنائى وزارة الداخلية ليرسم المواصفات الذى يقولها الرجل ليظهر صورة المدرس الذى تعرفت عليه جارتها قائلة انه كان يتردد على المنزل يوميا

ففى هذا الوقت اعترفت المتهمة بكل شئ قائلة ان من قتل زوجها هو عشيقها الذى يتردد عليها منذ سنة وهى من دبرت هذه الجريمة لكى تتخلص من زوجها الذى وصفتة بأنه يبخل عليها بكل شئ حتى رغباتها وطلباتها البسيطة وان عشيقها عوضها عن غياب زوجها الذى يهملها وذلك بكل بجاحة وعدم الاحساس وتقول انها تنتظر حبل المشنقة وتطلب السماح من اولادها وتم القبض على الثلاثى منفذ العملية والتحقيق معهم لتظهر الحقيقة الكاملة للجريمة مكتملة الأركان .

شبكةعيونالإخبارية

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