الزمالك يؤكد لـ في الجول: فيريرا غاضب.. وهناك تلميحات أنه لن يعود إلى مصر

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك لـFilGoal.com إن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للفريق ألمح بأنه لن يعود إلى مصر بسبب مستحقاته المتأخرة.

وصرح أحمد مرتضى منصور بأن جوزفالدو فيريرا غاضب من عدم استلامه لمستحقات متأخرة من النادي الأبيض.

وكشف "أرسل فيريرا خطابا للزمالك يبدي فيه غضبه من عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة. ويلمح لعدم عودته قبل حل الأزمة".

وأفصح "نحن الآن نحاول السيطرة على الموقف".

فهل انتهى ارتباط الزمالك بمدربه البرتغالي؟

يجيب أحمد مرتضى منصور "لا يمكننا تأكيد أنه لن يعود أو سيعود الآن".

وأوضح "موعد عودة الرجل إلى مصر يوم غد الأحد. وسنرى ما سيحدث".