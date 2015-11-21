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مصدر بالزمالك يوضح لـ في الجول: هناك 3 نقاط تحفظ حقوقنا بعد رحيل جوزفالدو فيريرا

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مصدر بالزمالك يوضح لـ في الجول: هناك 3 نقاط تحفظ حقوقنا بعد رحيل جوزفالدو فيريرا مصدر بالزمالك يوضح لـ في الجول: هناك 3 نقاط تحفظ حقوقنا بعد رحيل جوزفالدو فيريرا

يدافع الزمالك عن حقوقه أمام المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا بـ3 أوراق بعد قرار الأخير بفسخ عقده مع القلعة البيضاء.

فيريرا طلب فسخ عقده مع الزمالك بسبب عدم حصوله على مستحقاته لـ3 أشهر كاملة من القلعة البيضاء.

وأوضح إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك أن النادي دفع مستحقات المدرب، لكن بالجنيه المصري وهو مالا يرضي المدير الفني البرتغالي.

وأخطر المدرب البرتغالي نادي الزمالك بأنه لن يعود إلى القلعة البيضاء من جديد.

3 كروت

مصدر رفيع المستوى في الزمالك تحدث لـFilGoal.com عن 3 أخطاء ارتكبها فيريرا وتحفظ حقوق النادي الأبيض بحسب ما يرى.

وأوضح المصدر "الأمر الأول أن الزمالك دفع مستحقات المدرب كاملة".

وحكى "في البداية كان فيريرا يحصل على شيك من الزمالك براتبه. بالعملة المحلية، الجنيه المصري".

وتابع "لم تكن هناك أي مشكلة. لكن المدرب بعدها طلب تحويل راتبه على حسابه في بنك CIB".

وأضاف "لكن في شهر سبتمبر الماضي حدث أمر غريب. قرر المدرب رفض تسلم راتبه، وأصر على أن يجني راتبه بالدولار".

وشدد "نحن في . هناك أزمة دولار، وبالتالي أخطرناه بأننا سنسدد راتبه بالجنيه كما اعتدنا. لكنه لم يتسلمه منذ ذلك الحين".

وأكد "نحن موقفنا سليم. الزمالك يدفع راتب الجهاز الفني الأجنبي يوم 1 في كل شهر، لم نتأخر في أي مرة عن تسديد ما علينا للمدرب".

الإجازة

أما عن البطاقة الثانية في جعبة الزمالك فتخص سفر المدرب البرتغالي إلى بلاده خلال فترة توقف الدوري.

وأوضح المصدر لـFilGoal.com "في عقد فيريرا مع الزمالك فترة إجازة استخدمها فيريرا بالكامل".

وأكمل "الآن هو في البرتغال دون إذن مكتوب من نادي الزمالك. ومن حق الإدارة أن تأسله: ماذا تفعل خارج مصر حضرتك؟".

وأفصح المصدر بأن الزمالك كخطوة ثالثة سيمهل المدرب البرتغالي 48 ساعة للعودة إلى مصر قبل التقدم بشكوى تحفظ حقوق النادي الأبيض بما سبق من أوراق.

وعلم FilGoal.com أن هذا الموقف من الزمالك لا يعني تمسك النادي بالمدرب البرتغالي، بل انتهت علاقة فيريرا بالقلعة البيضاء.

فقط يسعى النادي الأبيض لحفظ حقوقه.

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