قصر القامة يرفع خطر الإصابة بأمراض الرئة والموت المبكر

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين يعانون من قصر القامة أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة والوفاة المبكرة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 13000 من الأشخاص المصابين بأمراض الرئة من مختلف الأطوال، ووجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من قصر القامة أكثر عرضة للموت المبكر وارتفاع خطر الإصابة بأمراض الرئة.

وقال الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً على الإنترنت فى الدورية الأمريكية للجهاز التنفسى والعناية المركزة، إن النساء قد يصبن بأمراض الرئة أكثر من الرجال نظراً لأنهن يعانين من قصر القامة بالمقارنة بالرجال.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، إلى أن الأشخاص الذين يكون طولهم أقل من خمسة أقدام وأربع بوصات كانوا أكثر عرضة لتفاقم أمراض الرئة والموت المبكر بنسبة 34%.

وأضاف الباحثون أن أصحاب القامة القصيرة أكثر عرضة للمعاناة من فشل فى الجهاز التنفسى بنسبة 42%.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الامريكى “Medical News Today”،.