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بالفيديو : إبن شقيق “سعيد طرابيك” لأرملته في برامج العاشرة مساءا :”لو محترمة قولي كنتوا بتعملوا ايه قبل الجواز”

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بالفيديو : إبن شقيق “سعيد طرابيك” لأرملته في برامج العاشرة مساءا :”لو محترمة قولي كنتوا بتعملوا ايه قبل الجواز” بالفيديو : إبن شقيق “سعيد طرابيك” لأرملته في برامج العاشرة مساءا :”لو محترمة قولي كنتوا بتعملوا ايه قبل الجواز”

بالطبع كلنا سمعنا وحزننا علي وفاة الفنان القدير الراحل “سعيد طرابيك” الذي ظل يبهرنا بأعماله الفنية الكبيرة والمتعددة، فبعد خبر وفاة الفنان القدير “سعيد طرابيك” كثرت القاويل وايضاً الإشاعات حول زواج الفنان  “سعيد طرابيك” بزوجته الفنانة الشابة الصاعدة “سارة طارق”، حيث حدث الكير من المواقف التي تثبت عدم الإنسجام بين الفنانة “سارة طارق” وعائلة الفنان “سعيد طرابيك”.

حيث ظهرت الفنانة سارة طارق” في برنامج العاشرة مساءاً الذي يذاع علي قناة دريم والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، حيث دخل إبن شقيق الفناة الراحل “سعيد طرابيك” الذي يدعي “إلهامي طرابيك” في مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءا الذي كان يستضيف الفنانة “سارة طارق”، حيث قال لها بالنص :

    سارة طارق كدابة تسعى للشهرة من خلال زواجها وظهورها في الإعلام، وهي لو محترمة وعندها الجرأة تقولي علاقتها إيه بسعيد قبل الزواج سواء كان عرفي أو غير عرفي، وكانوا بيعملوا إيه.

وأضاف أيضاً :

    سارة بتقول كلام غلط عن الأسرة وادعيت أننا محضرناش الجنازة، وهي كانت السبب في طلاق الفنان الراحل مع طليقته لما عرفت إنه عارف واحدة عليها، وبعدين هي مريضة نفسيًا ولازم تروح تتعالج.

شاهد هذا  الفيديو :

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