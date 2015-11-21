الواقى الذكرى علاج لسرعة القذف

سرعة القذف أمر يؤرق الكثير من الرجال حول العالم، حيث أشارت دراسات عديدة إلى أن أكثر من 90% من الرجال يعانون من سرعة القذف.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ووفقاً لموقع “Webmd”، فإن كثيرا من الرجال لا يقدرون أن يتحكموا فى توقيت قذف الحيوانات المنوية، وقد يحدث هذا نتيجة للتوتر والإجهاد.
>وأوضح الباحثون أن أسباب سرعة القذف لدى الرجال لا تبدو واضحة، لكن من أبرز المشاكل التى تسببها الاكتئاب واضطراب الهرمونات وبعض الإصابات.
>وبغض النظر عن الأسباب، وجد الباحثون بعض العلاجات التى من شأنها التحكم فى سرعة القذف وتشمل استخدام الواقى الذكرى، حيث إنه يساعد على تقليل الإحساس والذى بدوره يقلل سرعة القذف.
>وأضاف الباحثون أن شرب المخدرات والكحول يعد من أبرز الأسباب التى تسبب سرعة القذف والعجز الجنسى وفشل الكبد وأمراض الكلى.
• أسباب سرعة القذف التوتر والإجهاد
>ووفقاً لموقع “Webmd”، فإن كثيرا من الرجال لا يقدرون أن يتحكموا فى توقيت قذف الحيوانات المنوية، وقد يحدث هذا نتيجة للتوتر والإجهاد.
>وأوضح الباحثون أن أسباب سرعة القذف لدى الرجال لا تبدو واضحة، لكن من أبرز المشاكل التى تسببها الاكتئاب واضطراب الهرمونات وبعض الإصابات.
• الواقى الذكرى أفضل وسيلة لتعطيل سرعة القذف
>وبغض النظر عن الأسباب، وجد الباحثون بعض العلاجات التى من شأنها التحكم فى سرعة القذف وتشمل استخدام الواقى الذكرى، حيث إنه يساعد على تقليل الإحساس والذى بدوره يقلل سرعة القذف.
>وأضاف الباحثون أن شرب المخدرات والكحول يعد من أبرز الأسباب التى تسبب سرعة القذف والعجز الجنسى وفشل الكبد وأمراض الكلى.