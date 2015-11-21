دراسة: فنجانان قهوة يومياً يمنعان انتكاسة الرجيم ويمنحان الرشاقة

تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية لمشروب القهوة، وكشف مؤخراً بحث علمى جديد أشرف عليه باحثون من كلية هانوفر للطب فى ألمانيا أن تناول فنجانين إلى 4 فناجين من القهوة يومياً له فوائد رائعة فى منع انتكاسة الرجيم ويحمى الشخص من اكتساب الكيلوات الزائدة عقب التخلص منها.

وفسر الباحثون ذلك، بأن المستويات العالية من الكافين تساعد الجسم على مقاومة اكتساب كيلوات إضافية والتخلص من الدهون الزائدة، وذلك حسبما أظهرت نتائج الدراسة التى شملت 494 رجلاً وامرأة، تمت مراقبة عاداتهم الغذائية، وأكد الباحثون أنه يحدث زيادة تدريجية للوزن عقب التوقف عن اتباع الحمية الغذائية المشددة، ولكن الكافين يمنع حدوث ذلك.

المثير أن المشروبات الأخرى الغنية بالكافين مثل الشاى كان لها التأثير ذاته وساهمت فى منع اكتساب المزيد من الوزن، وأكد الباحثون أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم بجانب تناول المشروبات الغنية بالكافين يساعد الأشخاص على التمتع بالرشاقة ويساهم فى تقليل مؤشر كتلة الجسم BMI.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "European Journal of Clinical Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل".