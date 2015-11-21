أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: فنجانان قهوة يومياً يمنعان انتكاسة الرجيم ويمنحان الرشاقة

Google+ Print
دراسة: فنجانان قهوة يومياً يمنعان انتكاسة الرجيم ويمنحان الرشاقة دراسة: فنجانان قهوة يومياً يمنعان انتكاسة الرجيم ويمنحان الرشاقة
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية لمشروب القهوة، وكشف مؤخراً بحث علمى جديد أشرف عليه باحثون من كلية هانوفر للطب فى ألمانيا أن تناول فنجانين إلى 4 فناجين من القهوة يومياً له فوائد رائعة فى منع انتكاسة الرجيم ويحمى الشخص من اكتساب الكيلوات الزائدة عقب التخلص منها.

وفسر الباحثون ذلك، بأن المستويات العالية من الكافين تساعد الجسم على مقاومة اكتساب كيلوات إضافية والتخلص من الزائدة، وذلك حسبما أظهرت نتائج الدراسة التى شملت 494 رجلاً وامرأة، تمت مراقبة عاداتهم الغذائية، وأكد الباحثون أنه يحدث زيادة تدريجية للوزن عقب التوقف عن اتباع الحمية الغذائية المشددة، ولكن الكافين يمنع حدوث ذلك.

المثير أن المشروبات الأخرى الغنية بالكافين مثل الشاى كان لها التأثير ذاته وساهمت فى منع اكتساب المزيد من الوزن، وأكد الباحثون أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم بجانب تناول المشروبات الغنية بالكافين يساعد الأشخاص على التمتع بالرشاقة ويساهم فى تقليل مؤشر كتلة الجسم BMI.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "European Journal of Clinical Nutrition"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم