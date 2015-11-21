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تأجيل طعن لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب سواعد تبنى مصر لـ16 يناير

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تأجيل طعن لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب سواعد تبنى مصر لـ16 يناير تأجيل طعن لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب سواعد تبنى مصر لـ16 يناير
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، تأجيل طعن لجنة شؤون الأحزاب، على تأسيس حزب سواعد تبنى للفصل فى مدى صحته، وفقا للإجراءات التى حددها قانون الأحزاب السياسية لجلسة 16 يناير المقبل.

وأوضحت اللجنة فى الطعن المقدم للمحكمة، وحمل رقم 4871 لسنة 62 ق، أن سبب رفضها للحزب هو ميوله للفئوية، فقد حدد هدفه الرئيسى وهو اهتمامه بفئة العمال.

ولفتت اللجنة إلى أن لائحة الحزب، خلت من اتباع الطريق المنصوص عليها بالقانون، ولم تحدد سلطة توقيع الجزاءات، مشيرة إلى أن طلب تأسيس الحزب مقدم من خالد محمد وعمرو نجدى ورضا مبارك.
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