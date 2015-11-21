وفاة الطفلة الثانية بعد إصابتها فى حريق شقة بالعمرانية

لقيت الطفلة الثانية، والبالغة من العمر عامان، والتى أصيبت فى حريق شقة سكنية بمنطقة العمرانية، مصرعها متأثرة بجراحها داخل المستشفى.

وكانت الطفلة قد أصيبت بجروح متفرقة فى مختلف أنحاء جسدها بنسبة 70% جراء الحريق، وأمرت النيابة بدفن الطفلة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت شقيقة الطفلة المتوفاة الكبرى، والبالغة 3 سنوات، قد لقت مصرعها هى الأخرى منذ ساعات فى حريق الشقة السكنية بعد إصابتها بجروح تجاوزت الـ90% بمختلف أنحاء الجسد، وكشفت التحريات أن والدة الضحيتين كانت متواجدة بمطبخ الشقة لإعداد الطعام فحدث ماس كهربائى بالغرفة التى تلهو بها الطفلتان أدى إلى اشتعال النيران بالملابس والمفروشات، ما أسفر عن مصرع إحدى الطفلتين وإصابة الثانية التى توفيت داخل المستشفى.

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