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حبس عامل خطف نجل عمه بمساعدة 4 من أصدقائه لطلب نصف مليون جنيه بالبدرشين

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حبس عامل خطف نجل عمه بمساعدة 4 من أصدقائه لطلب نصف مليون جنيه بالبدرشين حبس عامل خطف نجل عمه بمساعدة 4 من أصدقائه لطلب نصف مليون جنيه بالبدرشين
أمرت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد عبد السلام مدير النيابة، بحبس عامل و4 من أصدقائه لخطفهم طفل - ابن عم العامل - وطلبهم فدية مالية قدرها نصف مليون جنيه من أسرته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على كافة ظروفها وملابساتها.

بداية الواقعة كانت ببلاغ تقدم به موظف بإحدى شركات الصرافة أفاد فيه خطف نجله البالغ من العمر 10 سنوات وطلب الجناة نصف مليون جنيه لإطلاق سراحه.

وبالتحرى تبين أن وراء الواقعة ابن عم الطفل والذى استعان بـ4 من أصدقائه وخطفوا الطفل وساوموا أسرته على مبلغ نصف مليون جنيه، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

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