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تعرف على ” نجلاء سليمان” التى أُسقطت عنها الجنسية المصرية.

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تعرف على ” نجلاء سليمان” التى أُسقطت عنها الجنسية المصرية. تعرف على ” نجلاء سليمان” التى أُسقطت عنها الجنسية المصرية.

ولدت نجلاء سليمان فى من اب مصرى الجنسية  وأم فلسطينية من عرب 1948ولكنها هاجرت الى اسرائيل مع والدها بسبب ظروف معيشية  وعمرها خمس سنوات والتحقت بالمدارس الإسرائيلية من الإبتدائى حتى حصولها على الثانوية العامة من إسرائيل

نجلاء سليما ن مواليد 1992, وهى من مواليد محافظة المنوفية قسم الباجور ,وعمرها 23 سنة ارادت أن تلتحق بالجامعات المصرية لدراسة الطب  بعد حصولها على الثانوية العامة الإسرائلية بتقدير ممتاز بقسم  بيوتكنولوجى ولكن الجامعات المصرية رفضت قبولها بسبب جنسيتها الأسرائيلية

أشتركت نجلاء سليمان فى مسابقة لملكات الجمال بأسرئيل  وحصلت على لقب ملكة جمال العرب  عام 2009 وتقول نجلاء أنها أشتركت فى المسابقة بهدف نشر السلام واعتبرته عمل قومى , وأيضا رفضت أن تمثل دولة إسرائيل فى مسابقة جمال كل العالم لانها تحب مصر وتعتز بأن اصلها مصرى.

هذه هى”نجلاء أحمد عبد العاطى سليمان التى قام رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل،يوم الأربعاء 12-11-2015، بإصدارقرارً بإسقاط الجنسية المصرية عنها لانها حصلت على الجنسية الإسرائيلية بدون تصريح من وزارة الداخلية المصرية  .

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