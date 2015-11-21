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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيز وتأمين اللجان والمقرات الانتخابية

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيز وتأمين اللجان والمقرات الانتخابية بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيز وتأمين اللجان والمقرات الانتخابية
قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قبل ساعات من انطلاق ماراثون المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، بجولة ميدانية للمرور على عدد من اللجان والمقرات الانتخابية بالأحياء، بعد أن تسلمتها القوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية اللجان وعمليات التأمين وتوافر كافة مستلزمات العملية الانتخابية، ورافقه خلالها المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث الإسماعيلية.

والتقى المحافظ ومرافقوه من القيادات خلال الجولة بالعميد أشرف البديوى قائد قطاع تأمين اللجان الانتخابية بالمحافظة، وعدد من ضباط ورجال القوات المسلحة المختصين بعملية تأمين المقرات الانتخابية.

وقد شملت جولة المحافظ تفقد ومتابعة اللجان الانتخابية بكل من مدرسة 24 أكتوبر التجريبية اللغات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث ومدرسة عباس العقاد الابتدائية بالطريق الدائرى بمنطقة السلام بحى ثان الإسماعيلية.

وخلال الجولة، أشاد المحافظ بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة وجميع القائمين على عملية تأمين اللجان والمقرات الانتخابية بالمحافظة.
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