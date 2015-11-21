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انقطاع المياه عن "التعاون" بشبرا الخيمة 10ساعات.. ومصدر: كسر ماسورة السبب

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انقطاع المياه عن "التعاون" بشبرا الخيمة 10ساعات.. ومصدر: كسر ماسورة السبب انقطاع المياه عن "التعاون" بشبرا الخيمة 10ساعات.. ومصدر: كسر ماسورة السبب
قامت شركة مياه الشرب بشبرا الخيمة بقطع المياه لمدة 10 ساعات متواصلة بمنطقة التعاون بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بدون سابق إنذار، وحتى الآن مازالت المياه منقطعة.

وقال محمد مجدى موظف من سكان منطقة التعاون "إن أهالى المنطقة لم يجدوا مياه الشرب بعد أن قطعت الشركة المياه دون سابق إنذار ما يدل على استهتار مسئولى الشركة بحياة المواطنين وهذا يحدث بشكل متكرر ولا توجد نقطة مياه واحدة فى المنازل".

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بشركة المياه بشبرا الخيمة لـ"اليوم السابع" أن انقطاع المياه بسبب كسر ماسورة مياه بالمنطقة، وجار العمل على إصلاحها.

وعن الانقطاع المتكرر للمياه بالمنطقة قال المصدر: يأتى لنا منشور من رئاسة شركة المياه بقطع المياه 4 أيام متتالية فى كل مناطق شبرا الخيمة، وذلك بالتناوب بين المناطق وتكون مدة الانقطاع من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى بناء على جدول تم وضعه.
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