محافظ دمياط: مستعدون للانتخابات فى 228 مركزا و467 لجنة فرعية

دعا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، المواطنين للخروج والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية التى تبدأ غد الأحد 22/11/2015 لإتمام الاستحقاق الديمقراطى الثالث لخارطة الطريق التى رسمها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيه.

ومن جانبه أكد المحافظ أنه تم تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير اللجان الانتخابية وربطها مع اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك لمتابعة مقار اللجان الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن، حيث تجرى الانتخابات بـ228 مركزا و467 لجنة فرعية 930.969 ناخبا.

كان المحافظ قد أعلن عن رفع درجة الاستعداد بالمحافظة ومراكزها الإدارية استعدادا لهذا العرس الديمقراطى الكبير الذى يشهده العالم.. حيث وجه بتجهيز اللجان ومقارها بالإضاءة الاحتياطية والمياه والتليفون والإنترنت للتواصل عبر الفيديو كونفرانس وتوفير سيارات إسعاف وسيارة من الحماية المدنية أمام كل لجنة عامة ومقاعد خاصة للمعاقين وكبار السن، وتوفير عنصر إدارى بكل لجنة على اتصال دائم بكافة اللجان الفرعية والرئيسية أولا بأول.

كما ذكر المحافظ: أننا نقدم كافة أشكال الدعم الإدارى واللوجيستى للجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أننا نقف على مسافة واحدة من الجميع.