بالصور.. حملة لإزالة العقارات المخالفة بحى وسط فى الإسكندرية

قام حى وسط بالإسكندرية بشن حملة مكبرة بقيادة المهندسة سعاد حلمى رئيس الحى، والعميد سيد عبد المحسن المنسق العام للإزالات، ومحمد فهيم سكرتير عام الحى بالتنسيق مع قسم شرطة باب شرق وشرطة المرافق، وبحضور إدارة المبانى والمشروعات، وإدارة الشئون القانونية والإدارة الهندسية بالحى.

وأسفرت الحملة عن إزالة العقار 35 شارع القاضى حمزة منطقة الإبراهيمية والمكون من أرضى وأربعة أدوار علوية، وتم التحفظ على الحديد المسلح وخشب شادة الدور الأخير، وذلك فى ضوء حرص الدولة على القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتعدى عن الحد المصرح به.



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