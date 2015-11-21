لأول مرة.. كأس العالم للأندية بدون ناد عربي

بعد تتويج جوانزو الصيني بدوري أبطال آسيا اكتمل عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2015 والتي ستقام الشهر المقبل في اليابان.

النسخة المقبلة ستشهد غياب الأندية العربية للمرة الأولى بعد المشاركة في 11 نسخة منذ إقامة البطولة لأول مرة عام 2000.

البطولة الأولى والتي أقيمت عام 2000 بمشاركة 8 فرق شهدت مشاركة ناديين عربيين هما الرجاء المغربي والنصر السعودي قبل أن تتوقف وتعود عام 2005.

وشارك الأهلي المصري واتحاد جدة في نسخة 2005 قبل أن يمثل المارد الأحمر العرب في النسخة التالية والتي حصد فيها المركز الثالث.

البطولة الرابعة شارك فيها النجم الساحلي التونسي عام 2007 قبل أن يعود الأهلي ويمثل العرب وحيدا في 2008.

أما عام 2009 على الرغم عدم فوز أي ناد عربي ببطولة قارية لكن شهدت تواجد عربي من المنظم الإمارات حيث شارك بطل الدوري أهلي دبي وكذلك في 2010 من خلال الوحدة.

عام 2011 ومع عودة البطولة لليابان تأهل ناديين عربيين للبطولة هما الترجي التونسي والسد القطري.

في نسخة 2012 كان الممثل العربي الوحيد هو الأهلي المصري، قبل أن يعود المارد الأحمر في النسخة التالية بالمغرب ليمثل الأندية العربية مع الرجاء صاحب الأرض.

وفي 2014 النسخة الماضية مثل الأندية العربية فريقين هما وفاق سطيف الجزائري والمغرب التطواني صاحب الأرض.