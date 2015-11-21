أمن الوادى الجديد:3 طلاب وراء سرقة 46 ألف جنيه من موظف الضرائب العقارية

نجحت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة فى كشف غموض واقعة اختطاف حقيبة من أحد موظفى الضرائب العقارية بمديرية ضرائب الخارجة، والتى كانت تحتوى على مبلغ 46 ألف جنيه، حيث نجح فريق البحث بقيادة العميد عبد الباسط السمان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية والرائد أيمن المنشاوى رئيس مباحث الخارجة، فى ضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم 3 طلاب بمدرسة الثانوية الزراعية بالخارجة، وبتفتيش منازلهم، تم العثور على المبلغ المسروق، وتم تحريزه.

تحرر المحضر رقم 34 أحوال قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة والتى أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق .

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بتعرض مأمور ضرائب عقارية بالخارجة لحادث اعتداء وسرقة حقيبة مالية منه أثناء توريدها إلى أحد فروع البنوك الحكومية بالمحافظة، وتم تحرير المحضر رقم 5474 جنح قسم شرطة الخارجة بالواقعة، وعلى الفور أصدر مدير الأمن توجيهاته لوحدات البحث الجنائى بالمديرية وقسم شرطة الخارجة بسرعة كشف غموض وملابسات الواقعة.

تم توسيع دائرة البحث والتحرى، والتى شملت موظفى الضرائب العقارية، وتم تفريغ كاميرات المراقبة فى موقع الحادث، وفحص الدراجات البخارية المشابهة لما أدلى به مأمور الضرائب، حتى تم الوصول إلى معلومات سرية تؤكد أن مرتكبى الواقعة هم طلاب بإحدى مدارس الخارجة الثانوية.

وبعد ثبوت صحة التحريات وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة شرطة من المديرية والقسم من ضبط كل من "أحمد.م.س" 16 سنة طالب بالثانوى الزراعى و"محمد.غ.ع" 16 سنة و"أسامة.م.ع" 16 سنة طالب بنفس المدرسة، والذين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، حيث قاموا برصد مأمور الضرائب وتتبع تحركاته بعد أن تبين لهم حمله لمبلغ مالى كبير، وقاموا باختطافه أثناء قيادتهم للدراجة البخارية رقم 3461 الوادى، والتى يملكها أحدهم، وتم تحرير محضر بأقوالهم وتمت إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.