تم القبض على شاب أجرى عملية تحويل جنسي لجسم فتاة ،ويعترف للنيابة من أجل هذا السبب تحولت لأنثى

أغرب واقعة حتى الآن قامت بها نيابة الدقي برئاسة المستشار “محمد بدوي” بكشف تحقيق ، مع شاب يعاني بعض الظروف المعيشية الصعبة ، والتي دفعت هذا الشاب للتفكير في الثراء السريع .

فقام هذا الشاب بأجراء عملية تحويل جنسي من ( ذكر لأنثى ) في أحدى مراكز التجميل في الدقي ، لكي يحصل على جسد امرأة وممارسة الجنس مع الرجال.

حيث قام بالاتفاق مع مركز تجميل أن يجري عملية تحويل جنسي لفتاة ، ويقوم بدفع نصف مبلغ العملية ، وباقي المبلغ بعد مدة .

وقد تمت العملية وتم تحويله لأنثى من أجل استغلال نفسه لتجارة الجنس ، وقد قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، من أجل ممارسة الدعارة ونشر الرذيلة عن طريقه ولكن تم القبض عليه .

كما أمرت نيابة الدقي على الشاب ويدعى “إسلام” ، والذي يدعى بعد تحويله لأنثى “ريم” ويبلغ من العمر 23 سنة ، بحبسه 4 أيام على ذمة القضية .

وأوضحت التحقيقات أن الشاب المتهم ، قام بنشر صوراً له يرتدي فيها ملابس نسائية وبعض المقاطع الجنسية لممارسة الرذيلة معهم على الفيس بوك.

وعند مواجهته أعترف المتهم بقيامه عمل تحويل جنسي على جسمه ليأخذ شكل فتاة ليمارس الجنس مقابل المال .

شبكةعيونالإخبارية

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