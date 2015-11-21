أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

تم القبض على شاب أجرى عملية تحويل جنسي لجسم فتاة ،ويعترف للنيابة من أجل هذا السبب تحولت لأنثى

Google+ Print
تم القبض على شاب أجرى عملية تحويل جنسي لجسم فتاة ،ويعترف للنيابة من أجل هذا السبب تحولت لأنثى تم القبض على شاب أجرى عملية تحويل جنسي لجسم فتاة ،ويعترف للنيابة من أجل هذا السبب تحولت لأنثى

أغرب واقعة حتى الآن قامت بها نيابة الدقي برئاسة المستشار “محمد بدوي” بكشف تحقيق  ، مع شاب يعاني بعض الظروف المعيشية الصعبة ، والتي دفعت هذا الشاب للتفكير في الثراء السريع .

فقام هذا الشاب بأجراء عملية تحويل جنسي من ( ذكر لأنثى ) في أحدى مراكز التجميل في الدقي ، لكي يحصل على جسد امرأة وممارسة الجنس مع الرجال.

حيث قام بالاتفاق مع مركز تجميل أن يجري عملية تحويل جنسي لفتاة ، ويقوم بدفع نصف مبلغ العملية ، وباقي المبلغ بعد مدة .

وقد تمت العملية وتم تحويله لأنثى من أجل استغلال نفسه لتجارة الجنس  ، وقد قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ، من أجل ممارسة الدعارة ونشر الرذيلة عن طريقه ولكن تم القبض عليه .

كما أمرت نيابة  الدقي على الشاب ويدعى “إسلام” ، والذي يدعى بعد تحويله لأنثى “ريم” ويبلغ من العمر 23 سنة ، بحبسه  4 أيام على ذمة القضية .

وأوضحت التحقيقات أن الشاب المتهم ، قام بنشر صوراً له يرتدي فيها ملابس نسائية وبعض المقاطع الجنسية لممارسة الرذيلة معهم على الفيس بوك.

وعند مواجهته أعترف المتهم بقيامه عمل تحويل جنسي على جسمه ليأخذ شكل فتاة ليمارس الجنس مقابل المال .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم"

بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم"

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر

تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث

حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث

محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي

محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي