وزير التعليم العالي : تولي مصر لرئاسة «التعليم» بالاتحاد الأفريقي استعادة لريادتها

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف الشيحي، خلال زيارته لجامعة سوهاج، ​إن تولي مصر لرئاسة لجنة التعليم بالاتحاد الأفريقي هو استعادة مصر لريادتها في القارة السمراء، موضحًا أن الاختيار جاء بإجماع الأعضاء؛ ليؤكد الدور الهام لمصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت بعد حصولها على هذا المنصب المسئول الأول عن التعليم الجامعي وما قبل الجامعي والبحث العلمي في أفريقيا، وأن مرحلة التفاوض الدبلوماسية حسمت التصويت لمصلحة مصر على مستوى 53 دولة، ولفت الوزير أن هذا المنصب يمثل بشكل كبير استعادت مصر ريادتها للقارة من خلال رئاستها لواحدة من أهم لجان الاتحاد الأفريقي، ولن تصدر اللجنة أي قرارات دون مصر.