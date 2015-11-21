بوتين : هناك حاجة لتعاون دولي لمواجهة الإرهاب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن هناك حاجة لتعاون دولي لمواجهة الإرهاب في أعقاب مقتل 19 شخصا في هجوم شنه إسلاميون متشددون على فندق فخم في مالي مستهدفين أجانب.

وبحسب رويترز، وقع هجوم الجمعة على فندق راديسون بلو في باماكو بعد أسبوع من مقتل 130 شخصا في سلسلة هجمات شنها متشددون في باريس وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. ومددت فرنسا يوم الجمعة حالة الطوارئ حتى فبراير شباط فيما واصلت الشرطة عمليات المداهمة والتحقيقات واعتقلت أكثر من 250 شخصا.

وهجوم مالي هو أحدث مؤشر على المشاكل التي تواجهها القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سبيل إعادة الأمن إلى هذه الدولة التي تحارب متمردين ومتشددين في شمالها منذ سنوات.

وأعلنت جماعة المرابطون وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليتهما عن الهجوم على فندق راديسون بلو والذي انتهى عندما اقتحم كوماندوز من مالي المبنى وأنقذوا 170 شخصا بينهم الكثير من الأجانب.