أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بوتين : هناك حاجة لتعاون دولي لمواجهة الإرهاب

Google+ Print
بوتين : هناك حاجة لتعاون دولي لمواجهة الإرهاب بوتين : هناك حاجة لتعاون دولي لمواجهة الإرهاب

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن هناك حاجة لتعاون دولي لمواجهة الإرهاب في أعقاب مقتل 19 شخصا في هجوم شنه إسلاميون متشددون على فندق فخم في مالي مستهدفين أجانب.

وبحسب رويترز، وقع هجوم الجمعة على فندق راديسون بلو في باماكو بعد أسبوع من مقتل 130 شخصا في سلسلة هجمات شنها متشددون في باريس وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها. ومددت فرنسا يوم الجمعة حالة الطوارئ حتى فبراير شباط فيما واصلت الشرطة عمليات المداهمة والتحقيقات واعتقلت أكثر من 250 شخصا.

وهجوم مالي هو أحدث مؤشر على المشاكل التي تواجهها القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سبيل إعادة الأمن إلى هذه الدولة التي تحارب متمردين ومتشددين في شمالها منذ سنوات.

وأعلنت جماعة المرابطون وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي مسؤوليتهما عن الهجوم على فندق راديسون بلو والذي انتهى عندما اقتحم كوماندوز من مالي المبنى وأنقذوا 170 شخصا بينهم الكثير من الأجانب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا