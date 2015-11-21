ضبط عامل سرق معدات كهربية بقيمة 42 ألف جنيه في الوادي الجديد‎

ألقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد القبض على عامل سرق معدات كهربية بقيمة 42 ألف جنيه من شركة استثمارية بالعوينات في الوادي الجديد‎.

وكانت مديرية أمن الوادي الجديد، تلقت بلاغًا يفيد قيام ”محمد، ع “مندوب مبيعات بإحدى شركات الاستثمار الزراعي، بتحرير محضر بقسم شرطة الداخلة، بسرقة كارتتين محول كهربائس، تقدر الواحدة منها بمبلغ 21 ألف جنيه واتهم المذكور بسرقتها.

وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وأمكن ضبطه، حيث اعترف بسرقته للمعدات وإخفائها بمنزله لمروره بضائقة مالية، وجرى ضبط الكرتات المبلغ بسرقتها، وتحرير المحضر رقم 2025 وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.