أخبار عاجلة

الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل" -
رئيس المجلس الأوروبي: الضربة الامريكية لسوريا تثبت التصميم ضد الهجمات الكيميائية -
محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم -
بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش اللبنانى يوقف 63 سوريا لتجولهم بطريقة غير مشروعة فى البلاد

Google+ Print
الجيش اللبنانى يوقف 63 سوريا لتجولهم بطريقة غير مشروعة فى البلاد الجيش اللبنانى يوقف 63 سوريا لتجولهم بطريقة غير مشروعة فى البلاد

أوقف الجيش اللبنانى 63 سوريا عمليات دهم نفذها فى عدد من المناطق اللبنانية، وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم السبت أن قوى الجيش نفذت " عمليات دهم عدة فى مناطق مختلفة، أوقفت خلالها 63 شخصاً من التابعية السورية، لتجولهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير مشروعة".

وتابع البيان أن قوى الجيش " أوقفت سوريا لارتباطه بأحد التنظيمات الإرهابية، وقد ضبطت خلال عمليات الدهم 17 دراجة نارية وسيارة بيك آب من دون أوراق قانونية".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء اللازم".

من جهة ثانية ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن مخابرات الجيش اللبنانى أوقفت اليوم 3 سوريين فى منطقة عكار شمال لبنان للاشتباه بانتمائهم الى مجموعات مسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365