الجيش اللبنانى يوقف 63 سوريا لتجولهم بطريقة غير مشروعة فى البلاد

أوقف الجيش اللبنانى 63 سوريا عمليات دهم نفذها فى عدد من المناطق اللبنانية، وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى اليوم السبت أن قوى الجيش نفذت " عمليات دهم عدة فى مناطق مختلفة، أوقفت خلالها 63 شخصاً من التابعية السورية، لتجولهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير مشروعة".

وتابع البيان أن قوى الجيش " أوقفت سوريا لارتباطه بأحد التنظيمات الإرهابية، وقد ضبطت خلال عمليات الدهم 17 دراجة نارية وسيارة بيك آب من دون أوراق قانونية".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة لإجراء اللازم".

من جهة ثانية ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن مخابرات الجيش اللبنانى أوقفت اليوم 3 سوريين فى منطقة عكار شمال لبنان للاشتباه بانتمائهم الى مجموعات مسلحة.