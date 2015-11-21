مقتل صحفى سورى خلال تغطيته عمليات القوات الحكومية

>أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقتل مراسلها وسيم النقرى خلال تغطيته عمليات الجيش ضد مسلحى تنظيم داعش فى ريف حمص الشرقى .

وعمل النقرى مراسلا للتليفزيون السورى عدة سنوات وانتقل مؤخرا للعمل كمراسل حربى للقوات المسلحة.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء السورى وائل الحلقى بيانا اليوم السبت، قال فيه إن "وفاة النقرى وسام على صدر الإعلام السورى الذى كان شريكا حقيقيا مع جيشنا الباسل فى التصدى للحرب الإرهابية والإعلامية المضللة."

وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش السورى ومسلحى تنظيم داعش بالقرب من قريتى مهين وحوارين جنوب شرق حمص.