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الأرصاد: طقس الأحد دافئ نهارا بارد ليلا وأمطار على السواحل الشمالية والغربية

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الأرصاد: طقس الأحد دافئ نهارا بارد ليلا وأمطار على السواحل الشمالية والغربية الأرصاد: طقس الأحد دافئ نهارا بارد ليلا وأمطار على السواحل الشمالية والغربية

>يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الأحد طقس دافىء شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة، كما تظهر السحب المنخفضة، والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر، ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية شرقية أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات، ومدن :
>القاهرة الصغرى 15العظمى 24 ،الإسكندرية الصغرى 16 العظمى 23 ،مطروح الصغرى 14 العظمى 23 ،بورسعيد الصغرى 19 العظمى 25 ،دمياط الصغرى 19 العظمى 25، بلطيم الصغرى 18 العظمى 24، الإسماعيلية الصغرى 14 العظمى 24، السويس الصغرى 14 العظمى 25
>العريش الصغرى 13 العظمى 26 ،نخل الصغرى 8 العظمى 24 ،طابا الصغرى 14 العظمى 24
>الطور العظمى 15 العظمى 25 ،مرسى علم الصغرى 18 العظمى 28 ،الغردقة الصغرى 17 العظمى 29 ،شرم الشيخ الصغرى 20 العظمى 27 ، رفح الصغرى 12 العظمى 25 ،كاترين الصغرى 6 العظمى 18 ،سيوة الصغرى 12 العظمى 24 ،المنيا الصغرى 11 العظمى 25 ،الفيوم الصغرى 13 العظمى 25 ، رأس سدر الصغرى 17 العظمى 25 ،أبوسمبل الصغرى 15 العظمى 29 ،وسط الدلتا الصغرى 15 العظمى 24 ،أسيوط الصغرى 12 العظمى 26 ،سوهاج الصغرى 13 العظمى 27 ،الأقصر الصغرى 13 العظمى 28 نأسوان الصغرى 16 العظمى 29 ،شلاتين الصغرى 20 العظمى 29 ،حلايب الصغرى 21 العظمى 27 ،الوادى الجديد الصغرى 12 العظمى 26 ،قنا الصغرى 13 العظمى 27 ،نويبع الصغرى 17 العظمى 26 ،السلوم الصغرى 13 العظمى 21

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