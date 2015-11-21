بالصور..جمارك مطار القاهرة تحبط أكبر محاولة لتهريب أدوات تجسس داخل البلاد

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى أكبر محاولة لتهريب أجهزة التصنت والتتبع عن بعد والممنوع تداولها واستخدامها داخل البلاد نظرا لإمكانية استخدامها فى أغراض قد تضر بالأمن القومى للبلاد.

وأفاد مصدر جمركى بالمطار أن مأمورى الجمرك مصطفى عبد الفضيل وأحمد نبيل حسن عبد اللطيف، اشتبها فى الراكب "ف م ع" لدى عودته من الصين عن طريق قطر، وبعرض الأمر على أحمد خليل وعبد المنعم المصرى مديرى الحركة تم تأييد الاشتباه.

وأمر إبراهيم عبد الرحمن بتفتيش الراكب أمام، على عبد العزيز مدير الإدارة بالإنابة، حيث تم العثور على أجهزة تصنت وتصوير تمثلت فى أقلام وساعات وولاعات، بالإضافة إلى أجهزة G B S للتتبع عن بعد ذات تقنية وجودة عالية.

وأمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بإخطار الجهات الأمنية المعنية بالواقعة، وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب.

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